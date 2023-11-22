AA
Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel, takım antrenmanında kalecilik yaptı.
Süper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü İstanbulspor’a konuk olacak Hatayspor, Mersin’de bulunan Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası’nda antrenmanını gerçekleştirdi.
"Takım istedi hoca kırmadı"
Demirel’in kalede yaptığı başarılı kurtarışların yer aldığı video, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden “Takım istedi, hoca kırmadı.” açıklamasıyla paylaşıldı.
Fenerbahçe’nin eski kalecisi Volkan Demirel, sergilediği performansla geçmiş günlerini hatırlattı ve sosyal medya kullanıcılarından olumlu yorumlar aldı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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