Volkan Demirel: Kazanmak ve puan almak isterdik Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçının ardından "Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 28. hafta maçında Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli takım 2-0 kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bright Osayi-Samuel ve 40. dakikada Cengiz Ünder kaydetti.

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kaybettikleri Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık"

Çalıştıkları pozisyonlardan gol yediklerini söyleyen Demirel, şunları dedi:

Hafta içi hazırlandık, rakibi tanımlamaya çalıştık ama bakıldığında bile bile bu golleri yedik. Kazanmak ve puan almak isterdik. Tehlikeli bölgede olduğumuzu biliyoruz ama daha 10 hafta var. Fenerbahçe'nin klasik arka direk ortalarıyla golü yedik. Gol yedikten sonra bu takıma karşı dönmek zor oluyor. Önümüzdeki maçlara hazırlanıp, bu kırmızı bölgeden uzaklaşmak için elimizden geleni yapacağız.

"Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz"

Kümede kalma mücadelesi hakkında konuşan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Ortada bir 30 puan var. Bu senenin barajı biraz yukarda olacak. 43'ü bile görebilir. Son sırada bir varız. Bu 2-3 galibiyete bakar. İçeride alacağımız galibiyetler o bölgeden uzaklaştırabilir. Bu 10 haftada en iyi puanı alıp ligde kalmak istiyoruz.

"İyi vuruşla golü buldular"

Karşılaşma sonrası maçı değerlendiren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, şu şekilde konuştu:

İlk yarı, tam böyle oyuna biraz ortak olabileceğimiz bir durumda, kalecinin vurduğu uzun topta, ikinci topu almaları ve sol kenardan yapılan ortada arka direkte yediğimiz bir gol. Çok müsait bir zamanda geldi, müsait bir şekilde geldi. İkinci gol de Fenerbahçe'nin klasik, o arka direk ortaları, Cengiz kendini boşa çıkardı ve iyi vuruşla golü buldular.

"Son 10 haftada fazla puan toplayan takım bence ligde kalacaktır"

İkinci yarıda 2-0'dan sonra kendileri için oyunun zorlaştığını kaydeden Volkan Demirel, şöyle devam etti: