Volkan Demirel kırmızı kart gördü

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, 90+3'te penaltı bekledikleri pozisyonun ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart görerek sahadan atıldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

Kırmızı-siyahlılarda teknik direktör Volkan Demirel ve Salih Dursun yedek kulübesinde ikinci sarı karttan atıldı.

İLK SARI KARTI 28'DE

Müsabakanın 28. dakikasında Fatih Karagümrük, Emre Mor'la atağa kalkmak istedi ancak Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz geçit vermedi.

Rıdvan'ın müdahalesinde top taça çıkarken yardımcı hakem taç atışını Beşiktaş'a verdi.

Yardımcı hakemle aynı görüşte olmayan Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel ise bu karara çok sinirlenirken sert bir şekilde itirazda bulundu.

Yardımcısı tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Demirel, hakem Halil Umut Meler tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

İKİNCİ SARI KARTI DA GÖRDÜ

Maçın bitimine 2 dakika kala, topun Beşiktaşlı futbolcunun eline çarptığını iddia eden Karagümrük ekibi penaltı itirazında bulunurken Halil Umut Meler oyunu VAR kontrolünün ardından devam ettirdi.

Bu pozisyonun ardından itiraz eden Volkan Demirel ve Salih Dursun ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.