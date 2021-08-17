Volkan Demirel: Marcao ülkesine yollanmalı

GZT Giresunspor-Galatasaray mücadelesinin ardından maç esnasındaki olayı değerlendiren Volkan Demirel, "Marcao, Giresun’dan direkt ülkesine yollanmalı" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel, GZT Giresunspor- Galatasaray maçında yaşanan kavgayı yorumladı.

"BEN DE RAKİPLERLE, ARKADAŞLARIMLA GERİLİM YAŞAMIŞTIM"

Arkadaşlar arası gerilimin olabileceğini ama bu olayın normal olmadığını söyleyen Volkan Demirel, "Rakiplerle, kendi takım arkadaşlarımla gerilim yaşadım. Ancak bu konu normal değil. Affedilmemesi lazım. ne yaptı da bu çocuk sana depar atıp geliyorsun, kafa ve yumruk atıyorsun. Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay." dedi.

"ASLA AFFEDİLMEMESİ LAZIM"

Yaşanan olaydan sonra Marcao'nun ülkesine yollanması gerektiğini vurgulayan Demirel, "Marcao’nun asla affedilmemesi lazım. Yaptığının anlaşılabilir yanı yok. Giresun’dan direkt ülkesine yollamalı. 20 metre koşup gelip, Galatasaray’ın geleceği olacak bir oyuncuyu yumrukluyorsun. Bu çocuk ne yaptı da depar atıyorsun, boksör gibi yumruk atıyorsun. Kerem, belki bu takımın geleceği, Marcao 2-3 yıllık bir adam. Bu hareketleri yapmanın önünü teknik ekibin bir an önce kesmesi lazım. Ben olsam Giresun'dan ülkesine gönderirim." ifadelerini kullandı.