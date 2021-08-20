Volkan Demirel, Muhammed Gümüşkaya'yı tebrik etti

Fenerbahçe'nin Helsinki'yi mağlup ettiği müsabakada galibiyet golünü atan Muhammed Gümüşkaya'ya Volkan Demirel'den tebrik geldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Helsinki'yi 1-0 mağlup ederken harika bir gole imza atan Muhammed Gümüşkaya takdir topladı.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de Finlandiya ekibi Helsinki'yi konuk ederken oyuna Mesut Özil'in yerine dahil olan 20 yaşındaki futbolcu, sol çaprazdan sert bir vuruşla rakip kaleciyi avladı.





"BRAVO MUHAMMED"

Takımına harika bir golle galibiyeti getiren Muhammed Gümüşkaya, sosyal medyada adın söz ettirirken Fenerbahçe'nin eski yardımcı antrenörü Volkan Demirel'den de paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Şans verilmesi güzel, şansı iyi değerlendirmek daha güzel... Bravo Muhammed." ifadelerini kullandı.





"BRUNO FERNANDES'İ ÖRNEK ALIYORUM"

Öte yandan Muhammed Gümüşkaya idolünü de açıkladı: Muhammed Gümüşkaya: "Mevkimde Bruno Fernandes'i örnek alıyorum, onu çok beğeniyorum. Penaltı vuruşları da dahil. Kanat oynarken Di Maria'yı örnek alıyordum. Çünkü kendimi ona çok fazla benzetiyordum"