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    Volkan Demirel: Sahada Koreli olduğunu unuttular

    Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kim Min-Jae'nin performansını övdü.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 09:15
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    Volkan Demirel: Sahada Koreli olduğunu unuttular

    Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken yorumlar geldi.

    "SAHADA KORELİ OLDUĞUNU UNUTMUŞLAR"

    Sarı-kırmızılı taraftarların Squid Game temalı koreografisi hakkında konuşan Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim Min-Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi." dedi.

    Volkan Demirel: Sahada Koreli olduğunu unuttular #1

    İKİ TAKIMI DA KUTLUYORUM

    Eski milli kaleci ayrıca, "Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

    Volkan Demirel: Sahada Koreli olduğunu unuttular #2

    "HAKEM İYİYDİ"

    Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da yorum yapan Volkan Demirel, "Sayın başkanı (Galatasaray Başkanı Burak Elmas) dinledik çok tepkili tabii ki ancak ben bugün hakemin çok da yanlış bir karar verdiğini, saha içerisinde de çok net bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.

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