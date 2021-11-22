Volkan Demirel: Sahada Koreli olduğunu unuttular

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kim Min-Jae'nin performansını övdü.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Volkan Demirel'den dikkat çeken yorumlar geldi.

"SAHADA KORELİ OLDUĞUNU UNUTMUŞLAR"

Sarı-kırmızılı taraftarların Squid Game temalı koreografisi hakkında konuşan Demirel, "Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için koreografi yapmışlar ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim Min-Jae, bugün en iyi oyunculardan biriydi." dedi.

İKİ TAKIMI DA KUTLUYORUM

Eski milli kaleci ayrıca, "Ayrıca ben iki takım oyuncularını da kutluyorum. Çok iyi mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

"HAKEM İYİYDİ"

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler hakkında da yorum yapan Volkan Demirel, "Sayın başkanı (Galatasaray Başkanı Burak Elmas) dinledik çok tepkili tabii ki ancak ben bugün hakemin çok da yanlış bir karar verdiğini, saha içerisinde de çok net bir durum olduğunu düşünmüyorum." dedi.