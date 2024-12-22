Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmadı

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Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi.

Bu kritik müsabaka bordo-mavililerin ev sahipliğinde Akyazı Stadyumu'nda oynandı.

Maçın öncesinde ise çarpıcı bir olay yaşandı.

Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Volkan Demirel, Karadeniz ekibinin teknik direktörü Şenol Güneş'in elini sıkmadan kulübesine geçti.

SELAMINI ALMAMA NEDENİ

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta çalışırken 3 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi Güneş'in uzattığı eli ve selamını almadı.

"HATAYSPOR İLE GAZİANTEP LİGDE VAR MI YOK MU?"

Şenol Güneş, 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:

Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor! Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?

"LİG TEKRAR BAŞLARKEN BEN CENAZE ARIYORDUM"

Volkan Demirel ise 23 Temmuz 2023 tarihinde şunları demişti:

Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık! Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz

UĞURCAN'A SARILDI

Öte yandan maçtan önce Volkan Demirel, yanına gelen Uğurcan Çakır ile birbirlerine sarıldı. İkili bir süre sohbet etti ve birbirlerine şans diledi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)