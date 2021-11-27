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    Volkan Demirel: Sergen Hoca'nın istfa etmesini istemem

    Spor yorumcusu Volkan Demirel, "Sergen Yalçın'ın istifa etmesini istemem. Yerine gelen ne yapacak?" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2021 - 22:24
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    Volkan Demirel: Sergen Hoca'nın istfa etmesini istemem

    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, evinde Giresunspor'u ağırladı.

    Siyah-beyazlılar, mücadeleden 4-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın ve futbolculara tepki gösterdi.

    Maçın ardından yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel konuyla alakalı açıklamalarda bulundu.

    "YERİNE GELEN NE YAPACAK?"

    Demirel açıklamalarında, "Sergen Yalçın'ın istifa etmesini istemem. Yerine gelen ne yapacak? Kötü bir durum da görmüyorum. 3 puanlı sistemde her şey olur, daha çok erken." ifadelerini kullandı.

    Volkan Demirel: Sergen Hoca nın istfa etmesini istemem #1

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