Volkan Demirel: Sivildim ondan fotoğrafa girmedim

Fenerbahçe'de Topuk Yaylası'nda fotoğrafta yer almayan Volkan Demirel, "Oradaydım ama sivildim. O yüzden fotoğrafa girmedim." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe, Topuk Yaylası kampına çok önemli bir eksikle başladı. Sarı lacivertli kulübe 17 yıl kaleci, son 2 yıldır da antrenör olarak hizmet veren Volkan Demirel kamp kadrosunda yer almadı.

Kulüpten verilen bilgide, Demirel’in mazeret bildirerek 2 gün izin aldığı belirtildi. Demirel, dün sabah Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde gerçekleştirilen ve fotoğrafları kulüp tarafından servis edilen yeni teknik direktör Vitor Pereira ile tanışma toplantısı görüntülerinde de olmayınca kafalarda birçok soru işareti oluştu...

Hürriyet’e konuşan Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

· Süleyman Arat (S.A.): Vitor Pereira ile tanışma toplantısına gelmediğin iddia ediliyor?

- Yok, oradaydım ben, tanıştık. Daha doğrusu ‘Hoş geldin’ dedim. Kendisiyle zaten tanışıyorduk:)

· S.A: Görevine devam edecek misin?

- Bir şey yok abi şu an. Bakacağız.

· S.A: Yurt dışına gideceğini duydum...

- Abi belli değil. Belli olsun ben zaten gerekeni söylerim.

· S.A: Başkanla mı görüşeceksin?

- Görüşüyoruz abi zaten. Sorun yok. Ben haber veririm.

"SİVİLDİM O YÜZDEN FOTOĞRAFA GİRMEDİM"

· S.A: Sabahki toplu fotoğrafta olmayınca herkes böyle düşündü.

- Yok, oradaydım ama sivildim. O yüzden fotoğrafa girmedim.

· S.A: Topuk Yaylası kampına gelme ihtimalin var mı?

- Abi bakacağım... İşlerimi halledeyim...

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda / HABERİ İÇİN TIKLAYIN