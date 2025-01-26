İHA

Süper Lig'in 21. haftasında Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Eyüpspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

"SKOR OLARAK MUTSUZUM"

Demirel, iyi oynadıklarını ama skor alamadıklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Maçla ilgili fazla konuşmak istemiyorum ama yine oyun olarak iyi mücadele, iyi oyun ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü, izledi 32 kere ceza sahasına girmişiz, 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 net pozisyon var. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Yoksa çocukların mücadelesinden, çocukların gayretinden kimsenin şüphesi yok ama yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz lazım, değerlendiremiyoruz. Değerlendirmeye çalışacağız, maç kazanmaya çalışacağız. Oyun olarak mutluyum, skor olarak mutsuzum.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAYACAĞIM"

Volkan Demirel, hakemler hakkında konuşmayacağını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Hakemlerle alakalı konuşmak istemiyorum ama konuşmuyorum. Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları galiba. Zaten her maçta hakem hatası konuşuluyor. Bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir çünkü bariz basma var. Bir, iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek. Bunlar konuştukça düzelmez, düzelmeleri gereken daha çok şeyler var.

"TRANSFERLER DEVAM EDECEK"

Yeni transferlerin sinyalini de veren Demirel, şu şekilde konuştu: