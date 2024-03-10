Volkan Demirel: Skordan ve oyundan mutlu değilim Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Kayserispor maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir deplasmandan 1 puan almak iyi gözükebilir ama hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim" dedi.

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Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.

Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

"Hem alınan skordan hem de oyundan mutlu değilim"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, deplasmanda 1 puanın iyi görülebileceğini ancak kendisinin mutlu olmadığını ifade ederek, şu şekilde konuştu:

Öncelikle iki takımı da tebrik ediyorum. Yüksek tempoda geçen bir maç oldu. İlk 15 dakika daha iyi oynayan taraf bizdik. İlk dakikalarda gelen gol ile öz güvenimiz geldi. Ama daha sonra Kayserispor’un oyununu oynaması başladı. Bunun akabinde 3 pozisyon buldular ve akabinde beraberlik golünü bulmayı bildiler. Biz de biraz daha skoru koruma düşüncesi ile biraz daha öz güveni sağlayamadık. Buradan kazanarak ayrılmak daha iyi olurdu. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü kurma adına 4 değişiklik birden yaptık.