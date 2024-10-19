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Haber Merkezi

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programında devam ediyor.

Programın yorumcularından Volkan Demirel, eski milli futbolcu ve programdaki partnerlerinden biri olan Tümer Metin hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Ünlü yorumcu, "Benim sürem doldu daha fazla bir şey yapmam." diyen Metin'e, "Aslında yapman lazım abi de sen istemiyorsun. Futbolun içerisinde olmalı, yorumcu olarak tamam ama futbolun içerisinde olmak lazım. Hocalık değil, yönetici olarak fikir alınacak bir önder olarak... Futbolun içerisinden gelen insanların ben futbolu ele aldığında daha farklı bir ortamın olacağını düşünüyorum." dedi.

"BİZE GELMEZ, DAHA ÇOK BİLENLER VAR"

Demirel bu sözleri üzerine Metin'den "Bize gelmez, daha çok bilenler var." cevabı aldı.

Bu açıklamalar sonrası da sosyal medyada Futbolun 100'ü programı TT oldu.