Volkan Demirel: Uzun vadede Avrupa'da takım çalıştırmak istiyorum

Karagümrük'ün eski teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe'yle ilgili "Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede hedefim Avrupa" dedi.

Fatih Karagümrük'ten ayrılan teknik direktör Volkan Demirel, Haber Global kanalında yayınlanan Kontra programına konuk oldu.

Karagümrük ayrılığından Fenerbahçe’ye kadar birçok konuya açıklık getiren Demirel, uzun vadede Avrupa’da çalışmak istediğini de belirtti.

Demirel açıklamasında, "Fatih Karagümrük benim ilk göz ağrım ve çok benimsediğim bir yerdi. Çok da güzel ilişkiler kurduk ancak ancak hedeflerin uyuşmaması doğrultusunda nasıl birleştiysek öyle de ayrıldık.





"Karagümrük'teki ilk 4 hedefimi oyunculara 1 ay kala hissettirdim"

Karagümrük'te ilk 4 hedefim vardı ancak bunu oyunculara son 1 ay kala hissettirdim. Onları baskı altına almak istemedim. Fenerbahçe maçında galip gelebilseydik bu hedefe ulaşabilirdik.

Kısa vade, orta vade ve uzun vade doğrultusunda 3 tane hedefim var. Benim için Karagümrük her anlamda doğru bir yerde. İkinci adımımın ne olacağını zaman gösterecek. Hiçbir zaman laf olsun diye bir takımın başına geçmeyeceğim.

Karagümrük'te önümüzdeki sezon için 3-4-5 gibi sıralarda yer almayı hedefliyordum. Geçtiğimiz günlerde Süleyman Hurma'nın söylediği gibi bazı isteklerimin karşılanamayabileceğini gördüm. Hak veriyorum, döviz kurunun geldiği nokta ortada.





"Belki 3-4 sene çalışmayacağım"

Belki 3-4 sene çalışmayacağım ancak hep doğru yere gitmek için uğraşacağım. Belki kimse bilmez ben Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yaparken 3-4 tane kulübün altyapı tesislerini, A takım idmanlarını izleyip notlar aldım.





"Fenerbahçe orta vadedeki hedefim"

Ben Fenerbahçeliyim. 20 yılım orada geçti. Orta vadedeki hedefim Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmak. Ancak uzun vadede gerçekten kendimi Avrupa futbolunun önde gelen takımlarından birinde görev yapmaya hazırlıyorum.

Şu anda kariyerim planladığım gibi gidiyor. Daha giriş kapısındayız. Ekibimden de çok memnunum, Karagümrük'ün başına geçtiğimizde fiziksel anlamda bizim istediğimiz durumda olmayan bir takım vardı ve biz ekibimle beraber çok iyi bir düzene soktuk.





"Henüz daha giriş kapısındayız"

Bizim giriş kapımız açıldı. O kapıdan iyi bir giriş yaptığımızı düşünüyorum. Türk futboluna hem genç yetenekli oyuncular kazandırmak istiyoruz. Ancak dediğim gibi henüz daha giriş kapısındayız.

Ben oyunculara genç, yaşlı diye bakmıyorum. Lucas Biglia, 36 yaşında ama sahanın en verimli oyuncusu. 18 yaşında Samed, taktiksel disiplinden hiç kopmayan bir oyuncu. Mesela Emre Mor'u çok yanlış lanse etmişler.

"Emre Mor, Türkiye'nin en yetenekli kenar oyuncusu"

Emre'ye birçok taktiksel detay sunduk ve o da bizim isteklerimizi hem defansif hem de ofansif anlamda karşıladı. Şu anda Türkiye'nin en yetenekli kenar oyuncusu olduğunu düşünüyorum.

Bence bir teknik direktör lider olmalı. Bir insanda lider özellikler her zaman saygı görmüştür. Göreve ilk geldiğimde takım ilişkilerine önem vereceğimi söylemiştim ama bu yanlış anlaşıldı. Sanki analiz yapmayacakmışız gibi. Ayrıldıktan sonra bütün oyuncularımla tek tek görüştüm. Demek ki o bağı kurabilmişiz.

Biz bunu zaman zaman Fenerbahçe'de yaşadık. Bazı hocalar kendini öyle bir ifade ediyordu ki, sahaya çıktığımızda kulübedeki adam için mücadele ediyorduk. Mesela buna en büyük örnek olarak Arthur Zico'yu söyleyebilirim. Zico bize babalığını, liderliğini hissettirdi. Bir futbolcum bana gelip ailesi ile alakalı problemlerini anlatıyorsa ben o işi bitirmişim demektir zaten. Bunu Karagümrük'te de yaşadık.

"Liderlik olarak Obradovic'i örnek alırım"

Birçok önemli teknik adam var. Saymakla bitiremezsiniz. Ancak ben liderlik olarak her zaman Obradovic'i örnek alırım. Onun saha kenarındaki hareketleri, oyuncularla ilişkisi... Taktik anlamında kendi futbol görüşümü sahaya yansıtmaya çalışıyorum.

"2010-11 şampiyonluğu en değerlisi"

2008 yılında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final yaptığımız kadro çok değerliydi. 2010-11 şampiyonluğunun ise Fenerbahçe'nin en değerli şampiyonluğu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki şampiyonluklar dahi onun üzerine çıkamaz. O kadrodaki her birey de en değerli olanlardır. Yöneticisinden malzemecisine kadar." ifadelerini kullandı.