Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu, PFDK'ye sevk edildi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, PFDK'ye gönderildi.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; 6 Süper Lig kulübünün yanı sıra Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği; Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor'u çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderdi.

Müşavirlik; Fenerbahçe, Kayserispor ve Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları sebebi nedeniyle PFDK'ye sevk ederken, Fenerbahçe aynı zamanda merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı disipline yollandı.

Volkan Demirel, Emre Belözoğlu ve Ali Çamlı sevk edildi

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, talimatlara aykırı hareketi sebebiyle, Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı da sportmenliğe aykırı hareket ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen isimler oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)