Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.432
-0.19%
Bitcoin
394.246
4.60%
EXEN Coin
23.04
-0.34%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Volkan Demirel yorumcu oldu

    Volkan Demirel yorumcu oldu

    Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe'deki antrenörlük görevinden geçtiğimiz haftalarda istifa eden Volkan Demirel, beIN Sports'la anlaşarak yeni yayın döneminde yorumcu koltuğuna geçti.

    YORUMCU OLDU

    Teknik direktörlük hayalini erteleyen ünlü futbol adamının, maç önü ve maç sonlarında Fenerbahçe'yi yorumlayacağı öğrenildi.

    Volkan Demirel yorumcu oldu #1

    SABRİ SARIOĞLU DA ORADA

    Öte yandan futbolculuk döneminde birçok kez kavga ettiği Sabri Sarıoğlu ile aynı çatı altında çalışacak olan Volkan Demirel'in, Sabri ile aynı programda yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

    Bilindiği üzere Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu bir derbi sırasında kavga etmiş ve sonraki hiçbir maçta seramonide selamlaşmamışlardı.

    Volkan Demirel yorumcu oldu #2

    Volkan Demirel yorumcu oldu #3

    Volkan Demirel yorumcu oldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir