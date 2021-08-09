Volkan Demirel yorumcu oldu

Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel, yeni sezonda yayıncı kuruluşta yorumculuk yapacak.

Fenerbahçe'deki antrenörlük görevinden geçtiğimiz haftalarda istifa eden Volkan Demirel, beIN Sports'la anlaşarak yeni yayın döneminde yorumcu koltuğuna geçti.

YORUMCU OLDU

Teknik direktörlük hayalini erteleyen ünlü futbol adamının, maç önü ve maç sonlarında Fenerbahçe'yi yorumlayacağı öğrenildi.

SABRİ SARIOĞLU DA ORADA

Öte yandan futbolculuk döneminde birçok kez kavga ettiği Sabri Sarıoğlu ile aynı çatı altında çalışacak olan Volkan Demirel'in, Sabri ile aynı programda yer alıp almayacağı ise merak konusu oldu.

Bilindiği üzere Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu bir derbi sırasında kavga etmiş ve sonraki hiçbir maçta seramonide selamlaşmamışlardı.