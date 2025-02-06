Merkez üssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'ı da etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremler, ülkemizi derinden sarstı.

Yıkıcı depremin yaşandığı tarihte Hatayspor'da teknik direktörlük görevini yürüten Volkan Demirel, sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

43 yaşındaki çalıştırıcı, depremin ikinci yılında duygu dolu bir mesajla gönderi yayınladı.

"SABAHI OLMAYAN BİR GECEYE UYANDIK"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Sabahı olmayan bir geceye uyandık ve hala o sabahı bekleyen insanlarımız var, çoğumuz için hayatlarımızın sonsuza kadar değiştiği bir gündü. Yaşadıklarımızı kelimelere dökmek çok zor. Önlemlerin alınması ve bir daha böyle acıların yaşanmaması tek temennim. Kaybettiklerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara eski hayatlarına dönebilmeleri için dua ediyorum.