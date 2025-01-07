Volkan Demirel'den Beşiktaş maçı açıklaması

AA & Ensonhaber

Süper Lig takımı Bodrum FK, 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor ile Türkiye Kupası D Grubu'nda yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Volkan Demirel gözetiminde Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını yaptı.

"KUPA BİZİM İÇİN DEĞERLİ"

Demirel, gazetecilere açıklamasında kupanın kendileri için "değerli" olduğunu belirterek şunları dedi:

Kupa bizim için değerli. İnşallah iyi bir skor alırız. Daha az süre bulan oyuncularımızın oynayacağı bir maç olacak. Onlar için de kendilerini gösterme fırsatı olacak. Sonrasında önümüzdeki maça bakacağız.

"KAYBETTİĞİMİZ İKİ PUANIN TELAFİSİNİ BU MAÇTA GÖREBİLİRİZ"

Deplasmandaki Beşiktaş maçıyla ilgili soru üzerine ise Demirel, şu değerlendirmede bulundu:

Geldiğimden beri büyük takımlara karşı iyi oyunlar sergilediğimizi gördük. Sadece elde edemediğimiz skordu. Yine iyi oynayacağımızı düşünüyorum. Yine iyi konsantre olacağımızı düşünüyorum. Skor da yaparsak puan ya da puanlar alacağız. Kayseri'de kaybettiğimiz iki puanın telafisini belki bu maçta görebiliriz. Çünkü bu maçların konsantresi, havası başka oluyor.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Demirel, 5 Ocak'ta sahalarında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Kayserispor maçının hakemini de eleştirdi.

EGE, İKİ MAÇTAN DA GALİBİYET İSTİYOR

Bodrum FK'lı oyuncu Ege Bilsel de Türkiye Kupası ve Beşiktaş maçına iyi hazırlandıklarını ifade ederek her iki maçtan da galip dönmek istediklerini dile getirdi.

BODRUM, KIRKLARELİ DEPLASMANINDA

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak Kırklarelispor-Bodrum FK maçı, yarın saat 13.00'te başlayacak.