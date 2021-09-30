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    Volkan Demirel'den Escobar pozu

    Volkan Demirel'den Escobar pozu

    Fenerbahçeli eski futbolcu Volkan Demirel, Nişantaşı'nda katıldığı Escobar temalı bir partide verdiği pozla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 10:39
    • Güncelleme : 30.09.2021 - 11:34
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    Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecilerinden biri olan şimdilerde de yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, antrenörlüğe ara vermesinin ardından özel hayatına daha fazla önem vermeye başladı.

    ESCOBAR TEMALI PARTİ

    Çocuklarıyla daha sık vakit geçiren eski milli file bekçisi, eşi Zeynep Demirel'le birlikte Nişantaşı'nda düzenlenen Escobar temalı bir partiye katıldı.

    Tanıdık simaların da katıldığı doğum günü partisinde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Demirel belindeki oyuncak silahla poz verirken; Fenerbahçeli basketbolcu Ahmet Düverioğlu'nun elindeki temsili dolarlar da dikkat çekti.

    Volkan Demirel den Escobar pozu #1

    Volkan Demirel den Escobar pozu #2

    Volkan Demirel den Escobar pozu #3

    Volkan Demirel den Escobar pozu #4

    Volkan Demirel den Escobar pozu #5

    Volkan Demirel den Escobar pozu #6

    Volkan Demirel den Escobar pozu #7

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