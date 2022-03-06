Volkan Demirel'den Fenerbahçe açıklaması

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Volkan Demirel, kendisine sorulan, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" sorusuna, "Her şeyin zamanı var." şeklinde yanıt verdi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerine dair dikkat çeken ifadeler kullanırken, Fenerbahçe 'yle ilgili sorulan soruya da yanıt verdi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızının düğününde Beyaz TV'ye konuşan Demirel, "İsmail Hocamı çok severim. Kızı var, benim de kızım var. 'Hatta kızını nasıl verdin?' dedim. 'Zamanı gelince, sen de kızını vereceksin' dedi." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK DE KEYİFLİ"

Futbolculuğu ve teknik direktörlük için bir kıyaslama yapan genç teknik adam, "Futbolcuyken tek başınasın. Ancak teknik direktörlük de keyifli. Süleyman Hurma sağ olsun inanıyor, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Hedeflerim vardı. Süleyman Hurma, bana çok inandı. Görüşmemizde söylediklerim anlamlı geldi ve bu şansı verdi." diye konuştu.

"ZAMANI DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Demirel, "Fenerbahçe teknik direktörlüğü hedefin var mı?" şeklinde gelen soruya, "Her şeyin zamanı var. Şu an zaman Karagümrük teknik direktörlüğü. Zamanı değerlendirmeye çalışıyorum." sözlerini kullandı.

"FENERBAHÇE'YE ŞU ANDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEM"

Volkan Demirel, son olarak "Fenerbahçe'nin durumuyla ilgili ne söylemek istersin?" sorusuna "O konular burada konuşulacak konular değil. Fenerbahçe camiasına şu anda hiçbir şey söyleyemem." şeklinde yanıt verdi.