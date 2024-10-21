Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri: 7 kişi savunma yapılır mı

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Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 24. dakikada Tadic'in kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi. Samsunspor, 49. dakikada Holse'nin kaydettiği golle skora denge getirdi.

Dakikalar 62'yi gösterdiğinde sahneye oyuna sonradan giren Saint-Maximin çıktı ve sarı-lacivertliler bir kez daha öne geçti.

"MUTSUZLUK NEDEN?"

Son sözü ise 88. dakikada Soner Aydoğdu söyledi ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu karşılaşmayı değerlendiren sarı lacivertlilerin eski kaptanı ve şimdilerde yorumculuk yapan Volkan Demirel, TV 100 ekranlarında Fenerbahçe'de mutsuzluk ve umutsuzluk olduğunu belirtti. Demirel, "Mutsuzluk neden? Bulunduğu ortamdan. Umutsuzluk da neden? Hepimiz bir şeyler bekliyorduk. Jose Mourinho’dan bekliyorduk, yapılan transferlerden bekliyorduk." dedi.

"FENERBAHÇE 7 KİŞİ SAVUNMA YAPAR MI?"

Ayrıca, Fenerbahçe'nin oyundan düşmesi ve düşen oyun gücü konusunda bir iddiada bulunan deneyimli isim, "Bir milli ara sonrasını görelim diyorduk ancak şu anda değişen bir şey yok ama belli ki bu böyle devam edecek. Bir değişiklik bir değişkenlik görebilecek miyiz diye bekledik ama olmadı." diye konuştu.

Mourinho'nun rakibe göre metot planlamadığını söyleyen genç teknik adam, "İç sahada oynanan maçlarla deplasmanda oynanan maçların oyun kurgularında bir değişiklik veya oynanan takımlara karşı bir oyuncu tercihleri, rakibe göre planlanan metotlar görmedik. Veya 2-1 öndesin, Fenerbahçe 7 kişi savunma yapar mı? Büyük soru işareti" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel, Fenerbahçelilerin mutsuz, umutsuz ve kafalarının karışık olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.