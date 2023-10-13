Volkan Demirel'den Fenerbahçe sözleri: Zor bir maç olacak Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe ile oynanacak lig maçı öncesinde konuştu. Demirel, "Şu ana kadar bizim için her şey yolunda gidiyor. Fenerbahçe maçından da iyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz" dedi.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun 8 haftası geride kaldı.

Milli aranın sona ermesinin ardından heyecanın kaldığı yerden devam edeceği ligde 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Hatayspor karşı karşıya gelecek.

İki namağlup takımın mücadelesi 22 Ekim Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde konuk ekibin teknik direktörü Volkan Demirel, Hatay Söz'e açıklamalarda bulundu.

"Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler"

Antalya'daki kampını 16 Ekim Pazartesi günü tamamlayarak tekrar İstanbul'a gidecek olan Bordo-Beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecekler.

Sarı-lacivertliler ile oynayacakları karşılaşmaya iyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak istediklerini belirten teknik direktör Volkan Demirel, şunları dedi:

Her iki takım için çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe bu sene yaptığı transferlerle İsmail hocanın önderliğinde lige çok güzel bir başlangıç yaptılar, Hem Avrupa'da hem de ligde henüz yenilmediler. Bu da onların gücünü ortaya koyuyor.

"İyi bir sonuçla ayrılmak en büyük hedefimiz"

Milli Maçlar nedeni ile lige verilen arayı fırsat bilerek Antalya'da 5 günlük kamp planladıklarını belirten Demirel, şu ifadeleri kullandı: