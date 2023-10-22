Volkan Demirel'den Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri! Ligin çok üstündeler Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, 4-2 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından "Fenerbahçe ve Galatasaray ligin çok üstünde takımlar. Makas çok açık. Ben kendi adıma Hatayspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Hatayspor'u konuk etti. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

Maçta goller; 7. dakikada Szymanski, 15. dakikada Osayi-Samuel, 39. dakikada Dzeko, 55. dakikada Ghoulam, 63. dakikada İrfan Can ve 90+4'te Aabid'den geldi.

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 17 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 27'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Ligde ilk yenilgisini alan Hatayspor ise 14 puanda kaldı.

Karşılaşmanın sonunda ise Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

"Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz"

Demirel, ilk yarının sonunda 3 hamle yaparak oyunu dengelemeyi düşündüğünü söyledi.

Kendimi içeride eleştirdim. Ancak, biz hocalar olarak bir planlama yapıyorsunuz. 10-15 gündür bu maçı planlıyoruz. Fenerbahçe'nin içerideki maçlarda 1. alan baskısıyla topu kazanınca stoper bek arasına koşular atıp gol buluyorlar. Biz de buna karşı 5'li savunma yaptık. Seviye farkı çok fazla. Bu benim tercih hakkım. Bunu da tercih ettim. Benim fikrim tamamen. Sahaya uymadı. Bazen planlar tutmaz kötü hoca olursunuz, tutar iyi olursunuz. Sonra normal sisteme döndük. İlk yarıda da değişiklikler yapabilirdim ama oyuncularımı almak istemedim. İlk yarı bitince 3 hamle yaparak oyunu dengelemeye çalıştık. Dadashov'un ikinci yarı başında pozisyonu var, olsa belki farklı olabilir, belki de olmazdı.

"Fenerbahçe ve Galatasaray ligin çok üstünde takımlar"

Volkan Demirel, Fenerbahçe ve Galatasaray'a övgüde bulundu: