Volkan Demirel'den Fernando Muslera beğenisi sonrası açıklama Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, sosyal medyada yaptığı Fernando Muslera beğenisi ile ilgili açıklama yaptı.

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Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel'in sosyal medyada beğendiği Fernando Muslera paylaşımı gündem yarattı.

Fenerbahçeli bir taraftar, sosyal medyada kaleci Muslera'yı Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'ya benzetti. Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden Volkan Demirel ise bu paylaşımı beğendi.

Volkan Demirel'in beğendiği paylaşım

Taraftarın yapmış olduğu göndermede şu ifadeler yer aldı:

Bazı Fenerlilerin efendi dediği Muslera'nın Melo'dan tek farkı yaptığı işleri sinsice yapması. Bu herifte en az Melo kadar, hatta Melo'dan da kötü birisi. Çünkü sinsi bir herif. 18. haftada Fenerbahçeliler bu şerefsize artık kendilerini bir hatırlatsınlar.

"Yanlışlıkla olmuştur"

Fernando Muslera ile yakın bir dostluğu olan Volkan Demirel, konuyla ilgili Haber Global'e konuştu.

41 yaşındaki çalıştırıcı, "Yanlışlıkla olmuştur" dedi. Volkan Demirel, daha sonra bu beğeniyi sosyal medya hesabından da geri çekti.