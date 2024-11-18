Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.
Bu kritik maç öncesinde ise Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.
"KENDİMİ BURAYA AİT HİSSEDİYORUM"
TRT Spor'a konuşan Demirel, şunları dedi:
Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak.
"GALATASARAY'DAN PUAN VE PUANLAR ALMAK İÇİN MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ"
Galatasaray maçını değerlendiren ve Victor Osimhen'den övgüyle bahseden Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:
Zor bir mücadele bizi bekliyor Galatasaray'ın kapasitesi konumu belli. Galatasaray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi.
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