Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması

Süper Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Bodrum FK ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele, 23 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Bu kritik maç öncesinde ise Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ BURAYA AİT HİSSEDİYORUM"

TRT Spor'a konuşan Demirel, şunları dedi:

Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak.