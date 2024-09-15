Volkan Demirel'den Galatasaray sözleri: Beni almak istediler Kariyerini futbol yorumcusu olarak sürdüren Volkan Demirel, Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce Galatasaray'ın kendisine talip olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Rizespor'u 5-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri ise 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada yeni transfer Gabriel Sara, 61'de Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Bu müsabakanın ardından ise tv100 ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Volkan Demirel, çarpıcı bir itirafta bulundu.

"GALATASARAY BENİ ALMAK İSTEDİ AMA OLMADI"

Son olarak Hatayspor'u çalıştıran şu sıralarda da futbol yorumculuğu yapan Demirel, efsaneleştiği Fenerbahçe'ye transfer olmadan önce ezeli rakip Galatasaray'dan kendisine bir teklif geldiğini açıkladı.

Volkan Demirel, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray, Kartalspor'da oynarken beni almak istedi ama bonservis bedelini halledemedikleri için olmadı. Beni Kartal'dan isteyen ilk takım Beşiktaş'tı. Sonra Galatasaray, en son da Fenerbahçe.