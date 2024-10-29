Volkan Demirel'den Galatasaray'ın ağlayan bebek paylaşımına sert tepki: Kaç yaşındasınız siz

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Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray, evinde konuk ettiği Beşiktaş’ı Davinson Sanchez, Victor Osimhen’in attığı gollerle 2-1 yendi. Beşiktaş’ın maçtaki tek golünü ise Ernest Muçi kaydetti.

Türk futbolunun şampiyon yıldızları Volkan Demirel, Tümer Metin ve Ümit Karan, Ersin Düzen’in moderatörlüğünde ekrana gelen Ersin Düzen ile Futbolun 100’ü programında dev maçı değerlendirdi.

Geceye iki kulübün sosyal medya hesaplarından birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlar damga vurdu. Volkan Demirel, Galatasaray Kulübü’nün ağlayan bebek paylaşımına sert tepki gösterdi.

"SİZ KAÇ YAŞINDASINIZ?"

Volkan Demirel, “Hepsi güzel de bu nedir ya, kaç yaşındasınız abi siz? Bir yerde daha böyle paylaşım gördüm, bunlar çok basit şeyler abi. Bunları kim yapıyorsa yarın kulüpten gönderirim bunları. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hiç fark etmez. Böyle bir paylaşım mı var ya. Git çocuğunu salla uyut o zaman. Böyle bir şey olur mu? Kime ne mesaj veriyorsun? Senin bu yaptığın galibiyetin değerini düşürür. Bu saçmalık, çok basit.” dedi.

Bu sözler sosyal medyada da büyük övgü aldı.