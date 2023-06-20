Volkan Demirel'den geleceğiyle ilgili açıklama Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörü Volkan Demirel, ilk hedefinin Hatayspor olduğunu söyledi.

DHA

Sezonu Başakşehir karşısında kazanılan Türkiye Kupası zaferiyle noktalayan Fenerbahçe'de, 9 yıl sonra alınan ilk kupa sonrasında Portekizli teknik adam Jorge Jesus takımdan ayrılmıştı.

Bu veda sonrasında sarı-lacivertlilerin gündemine birçok teknik adam gelmişti. Yeni teknik direktör konusunda konuşan Başkan Ali Koç ise yeni çalıştırıcının yerli olacağını söylemişti.

"Camiayı bilen bir Türk hoca ile çalışacağız"

Başkan Ali Koç şu açıklamaları yapmıştı:

Yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı 'Türk olsun' diyor, bir kısmı 'Türkiye'yi bilen yabancı olsun' diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından, Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik. Camiayı iyi bilen bir Türk hoca ile çalışacağız.

"İlk hedefim Hatayspor"

Bu sözler üzerine gündeme gelen isimlerin başında yer alan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Demirel, ilk hedefinin Hatayspor'da kalmak olduğunu söyledi.

Hatayspor ve Hatay şehri olarak zor bir süreç geçirdiklerini ve toparlanmaya çalıştıklarını aktaran Demirel, şu şekilde konuştu:

Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte de ben elimden geldiği kadarıyla Hatayspor için çalışmamı yapıyorum, yapmaya da devam edeceğim. Hatayspor’un ve Hatay’ın buna ihtiyacı var. Bu süreçte bize destek verdikleri için Trendyol ailesine teşekkür ederim. Bu anlaşmada, maç günü bölgedeki ailelere yemek dağıtımı sağlanacak. Yine anlamlı bir duruşla yanımızda oldular. Ben 3 aydır transfer görüşmelerini sürdürüyorum. Şu ana kadar sonlandırmış olduğumuz bir transfer yok. Neticesinde bu sponsorlukla çalışmalar daha da hızlanacaktır. Tek dileğim, tek düşüncem, Hatayspor’u Anka kuşu gibi hayata tekrar döndürmek ve bölgedeki halkın mutlulukla hayatlarını sürdürmelerini sağlamak.

"29 Haziran’da Riva’da toplanacağız"

3 aydır birçok oyuncu izlediğini ve transfer görüşmeleri yürüttüğünü kaydeden Demirel, şunları söyledi: