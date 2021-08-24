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    Volkan Demirel'den Muslera'ya övgü

    Süper Lig'de Galatasaray, Hatayspor'u 2-1 mağlup etti. Maç sonunda yayıncı kuruluşta müsabakayı değerlendiren Volkan Demirel, Muslera'ya övgü dolu sözler sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 11:29
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    Volkan Demirel'den Muslera'ya övgü

    Süper Lig 'in 2. haftasında Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 6'ya çıkardı.

    Yayıncı kuruluşta müsabakayı değerlendiren Volkan Demirel, Muslera'ya övgü dolu sözler sarf etti.

    “TÜRK FUTBOLUNA DAMGA VURMUŞ BİR KALECİ”

    "Muslera 10 yıldır bu takımda büyük yük çeken başarılı bir oyuncu. Her zaman işler iyi gitmeyebilir. Sezon başında bir geçiş dönemi yaşıyor. Son 10 yılda Türk futboluna damga vurmuş bir kaleci, tartışmaya bile gerek yok."

    Volkan Demirel den Muslera ya övgü #1

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