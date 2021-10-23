Volkan Demirel'den Pereira'ya tepki

Spor yorumculuğu yağan Volkan Demirel, Pereira'nın UEFA Kupası'yla ilgili sözlerini eleştirerek, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika takımı Antwerp ile 2-2 berabere kalmıştı.

Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Vitor Pereira, açıklamalarda bulunmuştu.

Pereira'nın UEFA Kupası'yla ilgili yaptığı, "Bu kulüpte biri Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ni kazanacağını düşünüyorsa ben aynı fikirde değilim. Gerçeği görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"FENERBAHÇE NEREDEYSE, O KUPAYA SAHİPTİR"

Portekizli teknik adamın bu açıklamasına eski Fenerbahçeli Volkan Demirel'den yanıt geldi.

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Demirel, "Fenerbahçe neredeyse, o kupaya sahiptir." diyerek sarı-lacivertli takımda hedefin UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu olması gerektiğini belirtti.

"AVRUPA'DA DAHA HEYECANLI BİR FENERBAHÇE VAR"

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki oyununu beğendiğini de söyleyen eski kaleci, "Oyun olarak Avrupa'da daha iştahlı bir Fenerbahçe var. Dün net denmese bile 10 pozisyonu var, önceki maç da öyle, Frankfurt maçı da öyle. Avrupa'da daha heyecanlı bir Fenerbahçe var. Avrupa'da Fenerbahçe'ye karşı bu kadar kapanarak oynamıyorlar." yorumunu yaptı.