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    Volkan Demirel'den Sabri Sarıoğlu sözleri

    Volkan Demirel'den Sabri Sarıoğlu sözleri

    Fenerbahçe'nin efsane file bekçisi Volkan Demirel, Sabri Sarıoğlu ile arasının iyi olduğunu söyledi.
    • 11.06.2022 - 15:36
    • Güncelleme : 11.06.2022 - 15:56
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    Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın unutulmaz kalecisi Volkan Demirel, Socrates Dergi YouTube kanalında Mehmet Demirkol'un sunduğu  Galaxy Rehberi adlı programda açıklamalarda bulundu.

    "Bir masa kursam Sabri'yi çağırırdım"

    Kendisine sorulan, "Bir masa kursan rakip futbolculardan kimleri çağırırdın?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

    Futbolculuk döneminde boğaz boğaza kavga ettiği Sabri Sarıoğlu'nun adını veren Volkan Demirel, "Sabri Sarıoğlu'nu seçerim. Herkes aramın kötü olduğunu düşünüyor ama değil." dedi.

    Volkan Demirel: Bir masa kursam Sabri'yi çağırırım - İZLE

    Volkan Demirel den Sabri Sarıoğlu sözleri #1

    Volkan Demirel den Sabri Sarıoğlu sözleri #2

    Volkan Demirel den Sabri Sarıoğlu sözleri #3


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