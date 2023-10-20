Volkan Demirel'den Sabri Sarıoğlu sözleri: O benim dostum Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculuk döneminde küs olduğu Sabri Sarıoğlu ile aralarının düzeldiğini belirtirken, "O benim dostum" ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda ligin namağlup takımlarından olan Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi konuşan Volkan Demirel, futbolculuk döneminde sık sık kavga ettiği Sabri Sarıoğlu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sabri benim dostum"

Sabri Sarıoğlu deprem sonrası tabii ki aradı. Ben zaten Sabri ile çok sık görüşüyorum. A lisansı alırken kursta da beraberdik. Aramızda en ufak bir problem dahi yok. Saha içinde kazanma hırsından belki sürtüşme olmuştur ama niyetimiz hiçbir zaman kötü olmamıştır, dostumdur.

"Siyaset benim işim değil"

Siyaseti hiç düşünmedim, düşünmüyorum. Benim işim futbol. Yeşil alan, beyaz çizgiler benim alanım, benim hayatım bu. Bu alanda olmaktan çok mutluyum dışına çıkmayı da hiç düşünmüyorum. Siyaset büyüklerimizin işi. 'Yarın öbür gün belki' demiyorum, 'Ben hiçbir zaman siyaseti düşünmem' diyorum. Ben hiçbir görevden kaçmam, ülkem için ne gerekiyorsa seve seve yapmaya hazırım ama siyaset bizim işimiz değil, o taraf o işi bilenlerin işi."

"Sabri Sarıoğlu'nu seçerim" demişti

Başarılı teknik adam geçen sene verdiği röportajda sorulan, "Bir masa kursan rakip futbolculardan kimleri çağırırdın?" sorusuna "Sabri Sarıoğlu'nu seçerim. Herkes aramın kötü olduğunu düşünüyor ama değil." demişti.