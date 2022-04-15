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    Volkan Demirel'den Trabzonspor istatistiği

    Volkan Demirel'den Trabzonspor istatistiği

    Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Demirel, futbolculuk ve hocalığında Trabzonspor'a hiç kaybetmedi.
    • 15.04.2022 - 23:27
    • Güncelleme : 15.04.2022 - 23:37
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    Süper Lig'in 33. haftasında Fatih Karagümrük, Medical Park Stadyumu'nda Trabzonspor'a konuk oldu.

    Kırmızı-siyahlı takım 36'da Biglia'nın serbest vuruştan attığı muhteşem golle 1-0 öne geçti. İstanbul temsilcisi 58'de Vitor Hugo'nun golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

    Puanını 47 yapan Fatih Karagümrük 10. sırada yer aldı.

    Volkan Demirel den Trabzonspor istatistiği #1

    Trabzon'a mağlubiyeti yok

    Opta verilerine göre Volkan Demirel, Trabzonspor'a karşı Süper Lig'de yenilgi yaşamadı. Demirel futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor karşısında  25 maçın 14'ünde galibiyet, 11'inde beraberlikle sahadan ayrıldı.

    Francesco Farioli'nin yerine Karagümrük'ün başında geçen Volkan Demirel, 17 maçta 7 galibiyet 5 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

    Volkan Demirel den Trabzonspor istatistiği #2


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