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Volkan Demirel'den Trabzonspor istatistiği

Volkan Demirel'den Trabzonspor istatistiği

Volkan Demirel'in teknik direktörlüğünü yaptığı Fatih Karagümrük, lider Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Demirel, futbolculuk ve hocalığında Trabzonspor'a hiç kaybetmedi.