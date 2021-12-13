Volkan Demirel'e Fatih Karagümrük'ten teklif

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile anlaşmak üzere.

Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'e teklif götürdü.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, şu an beINSport'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski file bekçisi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirerek anlaştığı öğrenildi.

KULÜBEDE YER ALAMAYACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre; şu an için UEFA B Lisansı bulunan Volkan Demirel, Karagümrük'te yedek kulübesinde yer alamayacak. Demirel'in teknik heyetinde, A Lisans sahibi tecrübeli bir isme yer vermesi bekleniyor.