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    Volkan Demirel'e Fatih Karagümrük'ten teklif

    Volkan Demirel'e Fatih Karagümrük'ten teklif

    Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra bir süredir yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, Süper Lig temsilcisi Fatih Karagümrük ile anlaşmak üzere.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 14:36
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    Teknik direktör Francesco Farioli ile yollarını ayırdıktan sonra hoca arayışlarına başlayan Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Volkan Demirel'e teklif götürdü.

    Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın, şu an beINSport'ta yorumculuk yapan Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski file bekçisi Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirerek anlaştığı öğrenildi.

    Volkan Demirel e Fatih Karagümrük ten teklif #1

    KULÜBEDE YER ALAMAYACAK

    Ajansspor'da yer alan habere göre; şu an için UEFA B Lisansı bulunan Volkan Demirel, Karagümrük'te yedek kulübesinde yer alamayacak. Demirel'in teknik heyetinde, A Lisans sahibi tecrübeli bir isme yer vermesi bekleniyor.

    Volkan Demirel e Fatih Karagümrük ten teklif #2

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