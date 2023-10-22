Volkan Demirel’e Fenerbahçe tribünlerinden sevgi gösterisi! Fenerbahçe - Hatayspor maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlar rakip takım oyuncularını alkışlarken, Teknik Direktör Volkan Demirel'i de tribüne çağırarak çiçek verdi.

İHA

Süper Lig’in 9. haftasında Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi öncesi sarı-lacivertli takım rakibi Hatayspor’a büyük jest yaptı.

Sarı-lacivertli takım, takımların giriş yaptığı bölüme ‘Evinize hoş geldiniz Hatayspor’ yazılı pankart astı.

Ayrıca, stadın reklam panolarında “Evine Hoş Geldin Volkan Demirel’, ‘Fenerbahçe Hatay halkının yanında’ ve ‘Hatay bizim şahsi meselemizdir’ cümleleri döndürüldü.

Fenerbahçe taraftarından Volkan Demirel'e sevgi seli

Mücadelenin başlama düdüğü öncesi takımlar sahaya ısınmak için çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Hataysporlu oyuncuları alkışlarla karşılarken, tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi.

Ardından sarı-lacivertliler, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’i tribünlere çağırarak çiçek hediye ederken, ‘Fenerbahçe çocuğu Volkan Demirel’ tezahüratlarıyla destek verdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)