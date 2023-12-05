Volkan Demirel'e kötü haber! PFDK 1 maç men cezası verdi PFDK, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin TL para cezası verdi.

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Süper Lig'de 14. haftanın açılış maçında Hatayspor, sahasında Antalyaspor'u konuk etmişti.

Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 6 gole sahne olurken karşılaşma 3-3 beraberlik ile sona ermişti.

Hatayspor'un gollerini 19. dakikada Carlos Strandberg, 62. dakikada Kerim Alıcı ve 71. dakikada Guy-Marcelin Kilama kaydetmişti.

Konuk ekip Antalyaspor'un gollerini ise 35. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 57. dakikada Adam Buksa ve 88. dakikada yine penaltıdan Adam Buksa atmıştı.

Volkan Demirel kırmızı görmüştü

Karşılaşmanın 90. dakikasında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, maç tamamlanmadan sinirli bir şekilde soyunma odasına gitmişti.

Demirel maçın son düdüğünün ardından sahaya geri dönerek hakem Yiğit Arslan'a yoğun itirazlarda bulunmuştu. Bu hareketler sonrasında ise Volkan Demirel kırmızı kart görmüştü.

1 maç men cezası aldı

Yaşanan bu olay sonrasında ise PFDK'ya sevk edilen Volkan Demirel için verilen karar resmen açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.