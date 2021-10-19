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    Volkan Demirel'e Manisa FK'dan teknik direktörlük teklifi

    Volkan Demirel'e Manisa FK'dan teknik direktörlük teklifi

    Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri olan Volkan Demirel'e 1. lig takımlarından Manisa FK teknik direktörlük görevi için teklifte bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 10:26
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 10:27
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    Fenerbahçe'deki futbolculuk kariyerinin ardından Erol Bulut ve Emre Belözoğlu dönemlerinde yardımcı antrenörlük görevinde bulunan, sonrasında ise beIN Sports'ta yorumculuk yapmaya başlayan Volkan Demirel'in ismi sık sık çeşitli kulüplerle anılmaya devam ediyor.

    Volkan Demirel e Manisa FK dan teknik direktörlük teklifi #1

    VOLKAN DEMİREL'E TEKLİF YAPILDI

    Milliyet'in haberine göre; 9 Ekim tarihinde Serkan Özbalta'nın yerine teknik direktörlüğe Naci Şensoy'u getiren 3-0 Adanaspor mağlubiyetinin ardından 17 Ekim itibariyle Şensoy'u da gönderen Manisa ekibinin Volkan Demirel'e teklif götürdüğü öğrenildi.

    Genç futbol adamının yapılan teklife ne cevap vereceği ise merak konusu.

    Volkan Demirel e Manisa FK dan teknik direktörlük teklifi #2

    YÖNETİM ACELECİ DAVRANIYOR ELEŞTİRİSİ

    Naci Şensoy'un bir maçta görevinden alınması kentte geniş yankı uyandırdı. Kararın çok erken alındığını savunan taraftarlar, yönetime tepki gösterdi.

    Türkiye'de uzun süre herhangi bir takım çalıştırmayan Şensoy'un zaten takımın başına getirilmesini yanlış bulan taraftarlar, koltuk emanet edildiyse de bu kadar sabırsız davranılmasının hatalı bir karar olduğu görüşünde birleşti.

    Volkan Demirel e Manisa FK dan teknik direktörlük teklifi #3

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