Maske takmayan Volkan Demirel'e 900 TL ceza

PFDK, Volkan Demirel'e maske takmadığı için 900 TL ceza verirken; Başakşehir'e ise yedek kulübesinde mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi.

Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmada maske takmaması nedeniyle ve Başakşehir takımı ise kulübede sosyal mesafe kuralına uyulmaması sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından PFDK'ya sevk edilmişti.

Volkan Demirel ve Başakşehir Kulübü'ne verilen cezalar açıklandı.

900 TL CEZA VERİLDİ

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''FENERBAHÇE A.Ş. görevlisi VOLKAN DEMİREL'in, 07.07.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 900.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.''





BAŞAKŞEHİR'E 36 BİN TL

Öte yandan TFF, Başakşehir'e de yedek kulübesindeki oyuncuların sosyal mesafe kuralına uymaması nedeniyle 36 bin TL ceza verildiğini belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''BAŞAKŞEHİR FK'nın, 07.07.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-YUKATEL DENİZLİSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, yedek oyuncuların bulunduğu tribün ile protokol tribününde yer alan mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 36.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.''