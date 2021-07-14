Volkan Demirel'in Fenerbahçe kariyeri

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden Volkan Demirel, 2002'den beri içinde bulunduğu camiadan ayrılmış oldu. Kralspor olarak 20 yıllık kariyeri sizin için özetledik.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, birlikte basın toplantısı düzenlediği Volkan Demirel’in sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

20 YIL FENERBAHÇE CAMİASINDA GEÇTİ

2002 yılında Kartalspor'dan transfer edilen Volkan Demirel'in 20 yıllık kesintisiz Fenerbahçe kariyeri de sona ermiş oldu.

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Kralspor olarak eski kaleci ve yeni futbol adamının bir ömür gibi geçen kariyerine göz atalım istedik.

Ağustos 2002'de sarı-lacivertli kulübün kapısından içeri giren deneyimli eldiven, Rüştü Reçber'in Barcelona'ya transfer olmasının ardından Recep Biler'le birlikte forma rekabetine girmiş ve ilk çeyrekte yedek kulübesinde kendisine yer bulmuştu.

Recep'in inişli çıkışlı performansının ardından kaleyi devralan Volkan, 2006-2007 sezonunda Rüştü'nün sakatlanmasıyla kaleci kazağını yeniden sırtına geçirmişti. O sezon kaleyi Serdar Kulbilge'ye kaptırsa da gelecek sezondan itibaren hem başarılı hem de soluksuz bir kariyere adımını attı.

10 KUPA KAZANDI

Bu süreçte Avrupa'da Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve UEFA Avrupa Ligi yarı finali gören Demirel, 5 lig şampiyonluğu 2 Türkiye Kupası ve 3 de Süper Kupa kazandı.

A Milli Takım'la da EURO 2008'de yarı final gören Volkan Demirel, Çek Cumhuriyeti maçında kırmızı kart görerek Hırvatistan ve Almanya maçlarında forma giyememişti.

SABRİ İLE YAŞANAN GERGİNLİK

12 Mayıs 2013'te Fenerbahçe ile Galatasaray'ın oynadığı maçın son dakikalarında Volkan Demirel ile Sabri Sarıoğlu arasında gerginlik yaşanmıştı. Fenerbahçeli kaleci, Galatasaraylı futbolcunun boğazına yapışmış Sabri ise daha sonra Volkan'ın boynundan tutmuştu.

Türk futboluna damga vuran bu görüntülerin ardından sık sık bir araya gelmek durumunda kalan iki futbolcu da mesafeli tavırlarıyla dikkat çekmişti.

CASSIO LINCOLN'LE KAVGA

2007-2008 sezonunda oynanan Türkiye Kupası Çeyrek Final 2. maçında, 0-0'ın rövanşında, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan müsabakanın son anlarında yaklaşırken Cassio Lincoln Galatasaray'ın attığı gol sonrası Volkan Demirel ile tartışma yaşadı.

Daha sonra kırmızı kart gören Volkan, oldukça sinirlenerek Lincoln'ü saha içerisinde kovalamaya başladı. Fenerbahçeli futbolcular araya girerek Demirel'i sakinleştirmeye çalışmıştı. Volkan daha sonra yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcunun annesine küfrettiğini söylemişti.

KOLLER'İ İTMİŞTİ

EURO 2008'de Çek Cumhuriyeti ile oynadığımız maçın son dakikalarında Jan Koller ile bir tartışma yaşayan Volkan Demirel, 2 metre 2 santimlik santrforu iterek yere düşürmüş ve A Milli Takımımızı 10 kişi bırakmıştı.

ENTERESAN TOP KONTROLÜ

Rakip takım taraftarlarının sinir uçlarıyla oynamayı seven Volkan Demirel, takımı önde olduğunda yaptığı hareketlerle dikkat çekiyordu. Öyle ki bir derbi sırasında topu kaba etiyle bile kontrol etmişti. Bu anlar da Türk futbolunun unutulmazları arasına girdi.

MİLLİ MAÇI TERK ETMESİ...

A Milli Takımımızın Kazakistan ile oynayacağı maç öncesinde yedek kaleciler Volkan Babacan ve Harun Tekin ile ısınmaya çıkan Volkan Demirel’e sahaya çıktığında, TT Arena'nın tribünlerinden hem alkış hem de ıslıklar gelmişti.

Yaklaşık 10 dakika boyunca sahada ısınma hareketleri ile maça hazırlanan Volkan Demirel, kale arkasına döndüğü sırada ıslık sesleri yükselmişti.

Taraftarların yer yer gösterdiği protestolar üzerine Volkan Demirel eldivenlerini çıkarmış ve “Ben gidiyorum. Ayıptır” diyerek taraftara tepki göstermişti. Tecrübeli eldiven daha sonra soyunma odasının yolunu tutmuş ve maça çıkmayarak milli takım kariyerini de bir nevi sona erdirmişti.

SÜPER KUPA MAÇINDA MELO'NUN ÜSTÜNE ZIPLAMIŞTI

2014 yılında Galatasaray'ı penaltılar sonrası yenerek Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in Melo'nun penaltısını kurtardıktan sonra yaptığı hareket de unutulmaz görüntüler arasına girmeyi başardı.

Demirel, Melo'yu görmemiş gibi yaparak Brezilyalı futbolcunun üzerine zıplamıştı.

BİR DEVİR SONA ERDİ

Başarılarla ve kavgalarla geçen içine 523 maç sığdırılan futbol kariyerinin ardından 2019'da emekli olan başarılı eldiven, 2 sezondur devam ettirdiği Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü görevinden de istifa ederek 20 yıllık Fenerbahçe kariyerini sona erdirmiş oldu.

39 yaşındaki futbol adamının bir sonraki adımı ise merak ediliyor...