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    Volkan Demirel'in iddialı sözleri yeniden gündemde

    Volkan Demirel'in iddialı sözleri yeniden gündemde

    Fenerbahçe antrenörlerinden Volkan Demirel'in maç öncesinde "Sokaktan 11 adam toplasak Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneriz" sözleri yeniden gündeme oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2021 - 22:07
    • Güncelleme : 06.02.2021 - 22:08
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    Süper Lig'in 24. haftasının en kritik maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

    Galatasaray ezeli rakibinin sahasında geçen senenin ardından bu sene de kazanarak kazanma serisini 2'ye kaybetmeme serisini ise 6 yıla çıkardı.

    Volkan Demirel in iddialı sözleri yeniden gündemde #1

    VOLKAN'IN SÖZLERİ GÜNDEMDE

    Galatasaray taraftarları derbi sonrasında Volkan Demirel'in önceki gün söylediği iddialı sözleri gündeme getirdi.

    Açıklamasında, "Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe'ye imza attığımda Galatasaray'ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, 'Burada derbileri kazanırız.' Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız. Derbide yenilmeme serimin hesabını tutmadım, bana söylediler. Baktım ki devam ediyor. Bu inanmaktan geçiyor. Kendi evimizde derbiyi kazanacağımıza inanıyordum, en kötü kaybetmeyeceğimize inanıyordum." diyen Demirel'in bu sözleri sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi.

    Volkan Demirel: Galatasaray'a karşı yeni bir seri yakalayacağız - HABERİ

    Volkan Demirel in iddialı sözleri yeniden gündemde #2

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