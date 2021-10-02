Volkan Demirel'in kehaneti tuttu: Hissetmiştim

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel'in kehaneti tuttu.

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Volkan Demirel, eski hocası Aykut Kocaman'la ilgili yaptığı tahminde tam isabet sağladı.

Fatih Karagümrük maçı sonrası Kocaman'ın istifa edeceğini söyleyen Volkan Demirel, iddiasında haklı çıktı.

İşte Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'la ilgili sözleri:

"Aykut Kocaman'ı çok iyi tanıyorum. Çok saygı duyduğum ve sevdiğim insan. Beraber yürüdük, zorlukları beraber aştık. Aykut hocanın zaten maç öncesi konuşmalarından rahat olmadığını hissettim.

"AYKUT HOCA'NIN BIRAKTIĞINI KIYAFETİNDEN ANLADIM"

Aykut hocanın bir lafı var, 'Ben bazen koklarım' der. Onun kokladığı ve burnuna hoş kokuların gelmediği ortamda, maç sonunda röportaja çıktığında ben direkt size kıyafetinden, elbisesinden Aykut hocanın bıraktığını söyledim.

"RAHAT OLMADIĞI BİR ORTAM VAR"

Aykut hocanın rahat olmadığı bir ortam var. Çalışmayı istemediğinin göstergesi. 7-8 haftadır maçları izliyoruz, yorumluyoruz, hangi takımın neler yapabileceğini öngörebiliyoruz. Başakşehir'in ilk yarıdaki oyunu bizim düşüncelerimizin çok altındaydı.

"BIRAKTIYSA DOĞRU KARARDIR"

Futbolcuların performans odaklı olmadıklarını gördük. Benim düşüncem Aykut hoca bıraktıysa doğru karardır. Rahatsız olduğu o kokuyu almıştır. İnşallah hem kendisi hem de Başakşehir için hayırlısı olur."