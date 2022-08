Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz file bekçisi Volkan Demirel, Konferans Ligi'nde kura çekimine katıldı. Topu açamayan başarılı futbol adamı sosyal medyada viral oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi kuralarını Türk futbolunun unutulmaz kalecisi Volkan Demirel çekti.

Efsane file bekçisi Volkan Demirel, "Konferans Ligi'nin hikayesi burada başladı. İnşallah Türkiye'de biter. Başakşehir ve Sivasspor'a başarılar. Türk insanı olarak, bayrağımızın dalgalandığı her yerde çok gururlanırız. EURO 2008'de, halkımızla birlikte bu başarıyı elde ettik. 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi serüvenimiz çok güzeldi. Her aklıma geldiğinde gurur duyuyorum. Sevilla maçında yaşadığım mutluluğu, bir de çocuğum olunca yaşamıştım. Harika günlerdi. Fenerbahçe'de yaşadıklarımı her andığımda gururlanıyorum. Yaşadık, bitti. İnşallah bundan sonraki hayatımızda daha güzel anılar biriktiririz." açıklamasını yaptı.

Volkan Demirel'in kura topunu açamadığı anlar - İZLE



Volkan Demirel topu açamadı

Öte yandan kura çekimine Volkan Hoca'nın topu açamadığı anlar damgasını vurdu. 40 yaşındaki futbol adamı bir süre topu açamayınca devreye giren Marchetti, "Bir kaleci için bile zor bir iş" ifadelerini kullandı. Demirel ise "Zor bir iş." diyerek güldü.

Açamadığını belirten Volkan Hoca'ya yardım eden Marchetti kısa sürede topu açınca ortaya komik görüntüler çıktı.

