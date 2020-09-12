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    Volkan Narinç, Ramazan Keleş ve Samet Çiçek koronavirüse yakalandı

    Volkan Narinç, Ramazan Keleş ve Samet Çiçek koronavirüse yakalandı

    Trabzonspor-Beşiktaş maçının yardımcı hakemi Volkan Narinç ve üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek'in koronavirüs testleri pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 13:34
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 13:34
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüse yakalanmasının ardından, bir kötü haber de hakemlerden geldi.

    TRABZON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GÖREV ALACAKTI

    Yarın oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında görev yapması planlanan Volkan Narinç'in test sonuçları pozitif çıktı.

    Eski hakem Deniz Çoban'ın Twitter'dan duyurduğu habere göre, üst klasman hakemi Ramazan Keleş ile üst klasman yardımcı hakemi Samet Çiçek de koronavirüse yakalandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, bu hakemlerin görev yapacağı maçlara başka isimleri atayacak.

    Volkan Narinç, Ramazan Keleş ve Samet Çiçek koronavirüse yakalandı #1

    (Volkan Narinç)

    Volkan Narinç, Ramazan Keleş ve Samet Çiçek koronavirüse yakalandı #2

    (Ramazan Keleş)

    Volkan Narinç, Ramazan Keleş ve Samet Çiçek koronavirüse yakalandı #3

    (Samet Çiçek)

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