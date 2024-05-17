Vücudunu geliştiriyor! Arda Güler'den üst üste paylaşımlar Kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli oyuncumuz Arda Güler'in paylaşımları gündem oldu. 19 yaşındaki futbolcunun fiziksel değişimi dikkatlerden kaçmadı.

ensonhaber.com

İspanyol devi Real Madrid'in yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığı Arda Güler, konuşulmaya devam ediyor.

Eflatun-beyazlı takımdaki kariyerine şanssızlıklarla başlayan ve uzun süre sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 19 yaşındaki isim, son dönemde kendini göstermeyi başardı.

İtalyan çalıştırıcı Carlo Ancelotti'nin şans vermesiyle birlikte formunu artıran Arda, çıktığı son 4 maçta 3 gol atarak alkışları topladı.

Arda'nın başarısındaki en büyük pay sahibi de yine kendisi oldu.

Vücudundaki değişim şaşırttı

Fiziksel gelişimini iyi bir şekilde sürdüren ve çalışmasını aksatmayan hücum oyuncusunun son hali gündem yarattı.

Arda Güler, fitness yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Milli oyuncunun vücudundaki değişim dikkatlerden kaçmadı.