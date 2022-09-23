Wanda Nara, eski eşi Maxi Lopez'i takibe aldı

Icardi'den ayrılan Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşti.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıldız oyuncudan ayrıldığını açıkladı.

Wanda Nara'nın, İstanbul'a gelip görüşmeleri yaptıktan sonra Icardi'yi imza için ikna etmekte zorlandığı iddia edildi.

Icardi'nin, eşi ve menajeri olan Wanda Nara'ya, "Sen de İstanbul'a gelirsen imza atarım" şartı koştuğunu, bu nedenle Nara'nın 5 çocuğuyla İstanbul'a taşındığı hatırlatıldı.

Eski eşiyle takipleştiler

Ancak transferin ardından işler istenildiği gibi gitmedi. Çift ayrılık kararı aldı.

Bu olayın hemen ardından Wanda Nara ve eski eşi Maxi Lopez, Instagram'dan karşılıklı olarak takipleşti. Futbolseverler, bu hareketin Wanda Nara'nın eski eşine geri dönmesinden dolayı olduğunu iddia etti.