Wanda Nara, eski eşi ve yeni sevgilisiyle poz verdi

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile çalkantılı bir ilişki yaşayan ve boşanma sürecinde olan Wanda Nara, gündem olmaya devam ediyor.

Wanda, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline Icardi'den ayrıldıktan sonra ünlü rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu açıklamıştı.

SEVGİLİSİYLE TATİLE GİTTİ

Arjantinli model, çocukları ve sevgilisiyle tatile gitmek üzere İtalya’nın başkenti Roma'ya yolculuk yaptı.

38. doğum gününü kutlayan Wanda, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yine konuşuldu.

Wanda, Roma’daki tatilinde sevgilisiyle birlikte Kolezyum ve Aşk Çeşmesi önünde pozlar vererek kalp emojileriyle fotoğraflarını yayınladı.

ESKİ KOCASI İLE BİR ARAYA GELDİ

Wanda Nara, 3 oğlunun babası eski futbolcu Maxi Lopez ile de buluştu. Wanda, eski eşi ve yeni sevgilisiyle birlikte havalimanında poz verdi.

İtalya'daki gezinin yanı sıra oğulları Marcela Lopez, Ezequiel Lopez, Jonathan Lopez babalarıyla bir araya geldi.