Wanda Nara, Galatasaray'dan menajerlik ücreti istedi

Mauro Icardi'nin eski eşi ve menajeri Wanda Nara, sarı-kırmızılı takımdan 1 milyon euro talep etti. Futbolcu cephesi ise bu isteğin hukuksuz olduğunu iddia ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin özel hayatındaki sorunlar takıma da yansımaya devam ediyor.

Arjantinli futbolcu geçtiğimiz hafta eşi ve menajeri Wanda Nara ile ilişkisini resmen bitirmişti. Ancak bu kez de menajerlik parası krizi ortaya çıktı.

Wanda, 1 milyon euro istiyor

Sarı-kırmızılılardan maaşının sadece 750 bin eurosunu alacak olan Icardi'nin geri kalan parayı PSG'den alacağı açıklanmıştı. Wanda Nara ise menajerlik komisyonu olan 1 milyon euronun yatırılması için Galatasaray'a bir yazı gönderdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; Mauro Icardi ise bu yazı üzerine yönetime, "Artık menajerim değil bu parayı yatırmayın." isteğinde bulundu.

Dursun Özbek ne yapacak?

İkinci kez kulübe bir yazı gönderen Wanda, paranın hemen yatırılması için Dursun Özbek yönetimine talepte bulunurken, Galatasaray'ın bu konuda ne yapacağı da merak konusu oldu.