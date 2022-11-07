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    Wanda Nara: Mauro Icardi ile ayrılmadık, onu hala seviyorum

    Wanda Nara: Mauro Icardi ile ayrılmadık, onu hala seviyorum

    Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ayrıldıkları iddiasını yalanladı. L-Gante ile olan ilişkisini de reddeden ünlü isim, "Icardi'yi seviyorum" açıklamasında bulundu.
    • 07.11.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 13:10
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    Galatasaray'da son haftalarda artan performansıyla eski günlerine dönüşün sinyalini veren Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "Yanlış anlaşılmalar var"

    L-Gante ile sevgili olduklarını, çıkan fotoğraflara ve Arjantinli rapçinin "Birbirimizi tanıyoruz." açıklamalarına rağmen reddeden Nara, "Icardi ile ilişkimize iki aydır ara verdik. Ama onu seviyorum ve o benim için dünyadaki en önemli kişi. Rapçi L-Gante ile hakkımda çıkan haberler ise doğru değil. Her şey birlikte yaptığımız işten sonra meydana gelen yanlış anlaşılmalardan kaynaklı." şeklinde konuştu.

    Bilindiği üzere Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrıldığını açıklamış ve Arjantin'e dönmüştü.

    Wanda Nara: Mauro Icardi ile ayrılmadık, onu hala seviyorum #1

    Wanda Nara: Mauro Icardi ile ayrılmadık, onu hala seviyorum #2

     

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