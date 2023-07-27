Wanda Nara, Milano'da tedavi görecek Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tedavisine Türkiye'ye Arjantin'den daha yakın olan İtalya'da devam edeceği öğrenildi.

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da geçtiğimiz sezon kazanılan zaferde büyük bir pay sahibi olan Mauro Icardi'nin transferi bitme noktasına geldi.

Fransız devi Paris Saint-Germain ile 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan sarı-kırmızılılar, Icardi'nin Türkiye'ye gelmesini beklerken transferde yeni bir detay ortaya çıktı.

Sağlık sorunları yaşayan Arjantinli oyuncunun eşi Wanda Nara'nın tedavisinin Milano'da devam edeceği öğrenildi.

Milano'da bir dizi testten geçecek

Arjantin'de yayın yapan America TV'nin haberinde Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın tedavisine İtalya'nın Milano kentinde devam etme kararı aldığı belirtildi.

Henüz Wanda Nara tarafından rahatsızlığı veya şüphelenilen durumun ne olduğu konusunda açıklama yapılmazken Milano'da bir dizi testten geçerek ciddi tedaviler alacağı ifade ediliyor.

Tedaviden sonra İstanbul'a gelecek

Şuanda Arjantin'de olan çiftin önce Milano'ya geçerek Nara'nın tedavisi için gerekli hazırlıkları yapacağı, Icardi'nin ise Türkiye'ye gelerek Galatasaray'la resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi. Nara'nın ise tedavi sonrası İstanbul'da yaşamaya devam edeceği bilgisi verildi.

Icardi'nin de sık sık eşinin yanına gidebilmek için tedavinin Arjantin yerine Türkiye'ye daha yakın olan İtalya'ya alındığı bilgisi verildi.