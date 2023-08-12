Wanda Nara tedavi için ülke tercihini yaptı Wanda Nara'nın hastalığı nedeniyle tedavisi için Arjantin'i seçtiği belirtildi. Nara'nın tedavisi için sürekli Buenos Aires'e seyahat edeceği aktarıldı.

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, tedavisi için kararını verdi.

Arjantin basınında yer alan haberde, Wanda'nın tedavisi için Buenos Aires'i seçtiği aktarıldı. Wanda Nara'nın Buenos Aires'teki Fundaleu hastanesinde tedavi olacağı ve sık sık ülkesine seyahat edeceği kaydedildi.

"Icardi futbolu bırakacaktı"

Wanda Nara'ya Arjantin seyahatlerinde Mauro Icardi'nin de eşlik etmesinin beklendiği vurgulandı. Icardi'nin, Wanda Nara'nın hastalığı sonrası ilk etapta futbolu bırakmayı bile düşündüğü ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği hatırlatıldı.