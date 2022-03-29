Wanda Nara'dan aldatma iddialarına yanıt

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, yakın korumasıyla aldattığı iddialarına sert bir yanıt verdi.

Paris Saint-Germain'in Arjantinli forveti Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'nın adı, uzun süredir yasak aşk iddialarıyla gündemde.

Mauro Icardi'nin Arjantinli şarkıcı ve dizi oyuncusu China Suarez ile anılması sonrası Wanda Nara'nın ayrılığı seçtiği iddia edilmişti.

Icardi'nin Wanda'yı ikna etmek için uzun süre uğraştığı ve sonunda başardığı da konuşulmuştu.

Bu iddialar yeni unutulmaya başlanmışken bu kez Wanda Nara'nın adı yasak aşk dedikodularına konu oldu. Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'den intikam almak için koruması Augustin Lungueira ile ilişki yaşadığı iddia edildi.

"ÇÜNKÜ BEN FARKLI BİRİSİYİM"

Tüm dünya magazin ve futbol basınında yankı bulan bu haberler sonrası gözler bir kez daha Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftine döndü.

Wanda Nara, yasak aşk iddiaları sonrası "Her şeyin bir yalandan daha fazla olduğunu açıklamama gerek yok. Ama orantısız saygısızlık da beni şaşırtmaktan vazgeçirmiyor. Ben öyle bir insan, öyle bir kadın değilim. Ben asla böyle bir şey yapmadım. Kendimi farklı şekilde ele alıyorum evet, çünkü ben farklı birisiyim" açıklamasını yaptı.

Yasak aşk iddiaları Wanda tarafından yalanlanırken, Mauro Icardi'nin ise yakın koruma Augustin Lungueira'nın görevine son verdiği yazıldı.